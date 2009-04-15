У Донецьку вулична злочинність скоротилася на третину за 10 днів

За 10 днів спільної роботи правоохоронців Донецька з військовослужбовцями спецпідрозділу внутрішніх військ «Ягуар», які прибули з Вінниці, у шахтарській столиці знизилася більш як на 35% вулична злочинність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції начальник ГУ МВС України в Донецькій області генерал-майор міліції Микола КУП’ЯНСЬКИЙ.

Так, за його словами з 3 до 13 квітня на спільному відпрацюванні Донецька кількість злочинів, вчинених у громадських місцях, знизилася більш як на 35%, було зареєстровано на 10% менше грабежів, на 40% - розбійних нападів і більш як на 40% - хуліганств.

Також за цей період було затримано 60 осіб, які підозрювалися в здійсненні злочинів, вилучено з незаконного обороту понад 2 кг наркотичних засобів, затримано 5 осіб, які перебували в розшуку, додав М.КУП’ЯНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що загалом отримано «позитивні результати» спільної роботи, і повідомив, що зацікавлений у тому, щоб бійці «Ягуара» допомогли забезпечити громадський порядок під час проведення цього літа в Донецькій області юнацького чемпіонату Європи з футболу «Євро-2009».

«Я пропонуватиму використовувати підрозділ «Ягуар» для несення служби влітку цього року під час проведення в Маріуполі та Донецьку молодіжного чемпіонату Європи з футболу, тому що ці військовослужбовці вже непогано знають наші міста, маршрути патрулювання, і довели ефективність своєї служби», - підсумував М.КУП’ЯНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в Донецьк з Вінницької області для зміцнення охорони правопорядку прибули 200 бійців полку спеціального призначення «Ягуар».

За словами міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, вжити такі заходи керівництво МВС спонукав той факт, що рівень вуличної злочинності в Донецькій області суттєво виріс порівняно з іншими регіонами України.

За його словами, посилене відпрацювання триватиме один місяць, а за необхідності буде продовжено.