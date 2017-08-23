У ГПУ прокоментували ймовірну участь Димінського у смертельній ДТП на Львівщині

Глава ГПУ Юрій Луценко повідомив, що особа, яка бере на себе відповідальність за те, що вона начебто перебувала за кермом у момент ДТП у Львівській області за участю авто власника ФК "Карпати" Петра Димінського, насправді за кермом не перебувала.

Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів під час візиту до Запорізької області, передає прес-служба ГПУ.

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"Я абсолютно чітко заявляю про те, що людина, яка заявила, що він був водієм, за кермом в цей момент не була. Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо", - сказав генпрокурор.

Разом з тим, Луценко заявив, що наразі стверджувати, що за кермом був Димінський, не можна. Для цього треба провести низку слідчих дій. Він також додав, що, на жаль, власник ФК "Карпати" не йде назустріч слідству.

Як повідомляв УНІАН, Димінського викликали на допит у справі про смертельну ДТП, але він полетів до Швейцарії.

У п’ятницю, 18 серпня, у Львівській області внаслідок ДТП загинула жінка. Було встановлено, що водій автомобіля "Мерседес" скоїв зіткнення з автомобілем "Опель Астра".

ЗМІ дізналися, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петра Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджував, що саме він був за кермом автомобіля "Мерседес". Пізніше суд заарештував охоронця президента ФК "Карпати" Петра Димінського Андрія Борща на два місяці за підозрою у причетності смертельного ДТП. Зазначається, що охоронця заарештували на два місці без права внесення застави. Відповідне рішення виніс Галицький райсуд Львова.