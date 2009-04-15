Мінфін хоче зібрати з українців гроші, щоб заткнути дірки в бюджеті
...облігації внутрішньої позики під 8%
|Ігор УМАНСЬКИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов’язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів.
“Ми будемо пропонувати перший транш на 500 млн.”, - сказав І.УМАНСЬКИЙ.
За його словами, державні облігації будуть випущені у вільний обіг у вигляді цінних паперів номінальною вартістю 500 грн. терміном обігу один рік.
“Купонна виплата здійснюватиметься щоквартально у розмірі 10 грн.”, - пояснив І.УМАНСЬКИЙ.
За його словами, після ухвалення та публікації відповідної постанови Кабінету міністрів Міністерство фінансів погоджуватиме з Нацбанком терміни випуску емісії казначейських зобов’язань.
“Термін виходу на ринок залежатиме виключно від технічних можливостей монетного двору Національного банку та погодження з Ощадбанком процедур розповсюдження цих зобов’язань”, - підкреслив І.УМАНСЬКИЙ.