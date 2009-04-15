Мінфін хоче зібрати з українців гроші, щоб заткнути дірки в бюджеті

Міністерство фінансів України пропонує уряду та Національному банку України для фінансування дефіциту державного бюджету здійснити емісію державних облігацій внутрішньої позики для фізичних та юридичних осіб на суму 500 млн. грн. під 8% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов’язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів.

“Ми будемо пропонувати перший транш на 500 млн.”, - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

За його словами, державні облігації будуть випущені у вільний обіг у вигляді цінних паперів номінальною вартістю 500 грн. терміном обігу один рік.

“Купонна виплата здійснюватиметься щоквартально у розмірі 10 грн.”, - пояснив І.УМАНСЬКИЙ.

За його словами, після ухвалення та публікації відповідної постанови Кабінету міністрів Міністерство фінансів погоджуватиме з Нацбанком терміни випуску емісії казначейських зобов’язань.

“Термін виходу на ринок залежатиме виключно від технічних можливостей монетного двору Національного банку та погодження з Ощадбанком процедур розповсюдження цих зобов’язань”, - підкреслив І.УМАНСЬКИЙ.