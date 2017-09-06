Сучасні мандрівники в "Борисполі" і морські сирени в ботанічному саду: що показуют на Українському тижні моди (фото)
Ботанічний сад, нічний клуб і бізнес-центр - гостям другого дня показів Ukrainian Fashion Week довелося поїздити містом.
У Києві напередодні пройшов другий день Ukrainian Fashion Week SS 2018, в рамках якого українські дизайнери презентували вбрання сезону весна-літо 2018.
Читайте такожСтартував ювілейний Український тиждень моди (фото, відео)
Ботанічний сад, нічний клуб і бізнес-центр - гостям другого дня показів Ukrainian Fashion Week довелося поїздити містом, щоб побачити нові колекції улюблених дизайнерів.
Жан Гріцфельдт вивів своїх моделей прямо на територію аеропорту «Бориспіль» - манекенниці спускалися з трапа літака.
Свою нову колекцію дизайнери Lake Studio Анастасія Рябоконь та Олеся Кононова присвятили міфічній сирені і морському дну, а показ вирішили влаштувати в казково красивому ботанічному саду імені Фоміна.
Найромантичнішим дефіле другого дня Ukrainian Fashion Week був показ Наді Дзяк, яка для нової колекції шукала натхнення у класичного живопису.