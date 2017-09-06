Сучасні мандрівники в "Борисполі" і морські сирени в ботанічному саду: що показуют на Українському тижні моди (фото)

У Києві напередодні пройшов другий день Ukrainian Fashion Week SS 2018, в рамках якого українські дизайнери презентували вбрання сезону весна-літо 2018.

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Ботанічний сад, нічний клуб і бізнес-центр - гостям другого дня показів Ukrainian Fashion Week довелося поїздити містом, щоб побачити нові колекції улюблених дизайнерів.

Жан Гріцфельдт вивів своїх моделей прямо на територію аеропорту «Бориспіль» - манекенниці спускалися з трапа літака.

Свою нову колекцію дизайнери Lake Studio Анастасія Рябоконь та Олеся Кононова присвятили міфічній сирені і морському дну, а показ вирішили влаштувати в казково красивому ботанічному саду імені Фоміна.

Найромантичнішим дефіле другого дня Ukrainian Fashion Week був показ Наді Дзяк, яка для нової колекції шукала натхнення у класичного живопису.