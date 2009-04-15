Івано-Франківськ загрожують залишити без гарячої води вже завтра

ВАТ «Прикарпаттяобленерго» через борги припинить електропостачання комунального підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Про це сьогодні УНІАН повідомили у Відділі інформаційної політики ВАТ «Прикарпаттяобленерго».

Незважаючи на те, що 15 квітня офіційно завершується опалювальний сезон, «Івано-Франківськтеплокомуненерго» не погасили заборгованість за використану електроенергію. Дочекавшись завершення опалювального сезону, ВАТ «Прикарпаттяобленерго» змушене припинити електропостачання боржника, зазначається у повідомленні.

Знеструмлення об’єктів комунального підприємства, зокрема, котелень міста заплановане на 16 квітня 2009 року.

Борг за спожиту електроенергію станом на 15 квітня становить 1 223,6 тис. грн.

Після знеструмлення котелень жителі Івано-Франківська залишаться без гарячої води.