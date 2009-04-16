Православні відзначають Чистий четвер

Останній четвер Страсного тижня, перед Великоднем, для православних є Великим. У народі його називають Чистим, оскільки перед святом Воскресіння Христа прийнято очищати душу молитвами.

У Великий четвер в монастирях традиційно починаються всі приготування до Великодня. Вважається, що цього дня потрібно встати ще до світанку і з самого ранку очищати душу і серце молитвами. Тільки після цього можна приступати до фарбування яєць та приготування Пасок.

Традиційно цього дня випікають паски. Перед тим, як випікати, необхідно помолитись, аби очистити свої думи та помисли. На Чистий четвер необхідно підготувати до Великодня своє тіло, тобто ретельно вимитись, особливо це стосується дітей та хворих, адже вода на Чистий четвер змиває усі хвороби та захищає від негараздів.