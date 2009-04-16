У Дніпропетровську пограбували банк

Вчора у Дніпропетровську близько 16-ї години двоє невідомих в масках пограбували філію «Ощадбанку», розташовану в лівобережній частині міста на вул. Косіора.

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовника агентства, двоє чоловіків у масках, погрожуючи пістолетом співробітникам банку, заволоділи готівкою каси та зникли з місця події.

Орієнтовно грабіжники викрали з «Ощадбанку» понад 50 тис. грн. Міліція веде пошук зловмисників.