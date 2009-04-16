У Дніпропетровську пограбували банк
09:29, 16 квітня 2009Суспільство
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Здобич - понад 50 тис. грн
Вчора у Дніпропетровську близько 16-ї години двоє невідомих в масках пограбували філію «Ощадбанку», розташовану в лівобережній частині міста на вул. Косіора.
Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.
За інформацією співрозмовника агентства, двоє чоловіків у масках, погрожуючи пістолетом співробітникам банку, заволоділи готівкою каси та зникли з місця події.
Орієнтовно грабіжники викрали з «Ощадбанку» понад 50 тис. грн. Міліція веде пошук зловмисників.
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