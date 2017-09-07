250 кілограмів психотропів: на Одещині СБівці заблокували контрабанду наркотиків на $ 10 мільйонів

В Одеській області співробітники СБУ спільно з прикордонниками та прокуратурою блокували контрабанду в Україну психотропних речовин на рекордні 10 мільйонів доларів. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці знайшли 250 кілограмів таблеток психотропів.

«Правоохоронці зупинили автомобіль зловмисників на трасі «Одеса-Київ». Під час огляду машини співробітники спецслужби виявили двісті п’ятдесят кілограмів таблеток із вмістом психотропної речовини «каптогон». За інформацією СБ України, наркотик переправлявся до України з Близького Сходу», - йдеться у повідомленні.

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У відомстві також повідомили, що надалі ділки планували відправити психотропи до однієї з країн Європейського Союзу через міжнародний аеропорт «Бориспіль».

«Під час обшуків за місцями проживання трьох іноземців, які організували контрабандне ввезення наркотику в Україну, оперативники СБ України виявили ще сто п’ять кілограмів «каптогону». За висновками експертів вартість вилученого «товару» за цінами «чорного ринку» становить понад десять мільйонів доларів США», - зазначається у повідомленні.

Слідчими одеського управління СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Кривому Розі 5 вересня співробітники кримінальної поліції затримали трьох членів організованої злочинної групи, у яких виявлено наркотиків на 2,7 млн грн за цінами «чорного ринку».