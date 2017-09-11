Святкування Дня Житомира завершилося фестивалем "Jazzomyr"

Святкування 1133- річчя Житомира вчора завершилося фестивалем “ Jazzomyr”. Як передає кореспондент УНІАН, цей фестиваль 10 вересня став завершенням Дня міста. Він проходив на Замковій горі у старовинній частині Житомира під гаслом «Джаз єднає нас!» та завершився спільною імпровізованою програмою.

“Мистецький проект відбувся за підтримки Грецького фонду культури (Одеса)”,- повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради.

З джазовою програмою перед житомирянами виступили три колективи:

Катіко Пурцеладзе та Павло Ігнатьєв (Грузія-Україна) – сучасна авторська музика, електронний джаз поєднується з нью-ейджем;

Квартет Руслана Єгорова (Україна) з програмою авторських аранжировок джазових стандартів золотої доби;

Квартет Богдана Гуменюка (Канада-Греція-Україна) з інтернаціональною авторською джазовою музикою для вібрафону, саксофону, контрабасу та ударних.

Як повідомляв УНІАН, у ці вихідні Житомир відзначив День міста.