Бейонсе з дочкою і чоловіком роздавала їжу постраждалим від урагану "Харві" (фото)

Співачка і багатодітна матуся Бейонсе не залишилася в стороні від постраждалих від урагану "Харві".

Спочатку артистка закликала до допомоги на власному сайті, а потім сама поїхала в Х'юстон, де роздавала їжу.

До речі, зірка родом саме звідти.

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Допомагала мамі і п'ятирічна Блу Айві, що видно з опублікованих знімків в фотоблозі селебріті. Бейонсе відвідала церкву, де сама в дитинстві співала, а також приїхала в організований Червоним Хрестом притулок в центрі Джорджа Брауна.

Очевидці розповідають, що вона була дуже емоційною і щирою, коли говорила слова підтримки, пише Daily Mail.

Компанію у благодійній місії виконавиці склала також її мама і чоловік.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Тарзан і мати Наташі Корольової опинилися в епіцентрі урагану "Ірма".