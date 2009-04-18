Генштаб готовий відновити повномасштабну бойову підготовку ЗСУ

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО заявляє про готовність відновити інтенсивну й масштабну бойову підготовку армії, якщо Верховна Рада внесе зміни до державного бюджету на 2009 рік стосовно збільшення обсягу коштів на її потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КИРИЧЕНКО заявив учора на прес-конференції.

Він поінформував про особливості навчання та підготовки військ в умовах обмеженого матеріально-фінансового забезпечення.

Начальник Генштабу зауважив, що багато масштабних військових навчань, проведення яких заплановано на 2009 рік, були скасовані. Водночас він висловив сподівання, що оборонний бюджет буде переглянуто у бік збільшення.

“Ми готові до цього збільшення. І той план бойової підготовки, який у нас розроблено на 2009 рік, ми його не відмінили, а лише призупинили його виконання”, - сказав С.КИРИЧЕНКО, додавши, що керівництво Збройних сил у будь-який момент готове відновити і провести масштабні заходи бойової підготовки, якщо отримає відповідне матеріально-фінансове забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, на потреби армії державним бюджетом на 2009 рік передбачено 0,85% ВВП при необхідних 2%.

За даними міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА, відповідно до затвердженого Верховною Радою держбюджету на цей рік, на потреби ЗСУ заплановано виділити фінансування в розмірі 7,4 млрд. грн. по загальному фонду і 4,2 млрд. грн. – по спеціальному.