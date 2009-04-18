Чисті збитки українських банків за І квартал склали 7 млрд. грн.

Чисті збитки українських банків за підсумками січня-березня 2009 року склали 7 млрд. 19 млн. 823 тис. грн., що пов`язано насамперед із значними обсягами відрахувань у резерви під активні операції банків (17,3 млрд. грн.).

Про це сказано в повідомленні, обнародуваному на офіційному сайті Національного банку.

Згідно з повідомленням, за підсумками першого кварталу 2009 року сумарний дохід банків збільшився на 68,1%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, і склав 37 млрд. 746 млн. 434 тис. грн., витрати зросли в 2,2 раза – до 44 млрд. 766 млн. 257 тис. грн.