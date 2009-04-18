Постачання нафти на українські НПЗ зросло

Поставки нафти на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні-березні збільшилися на 13,7%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 2 млн. 239,8 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Поставки української нафти в січні-березні на українські НПЗ становили 658,6 тис. тонн, а імпортної - 1 млн. 581,2 тис. тонн.

У січні-березні українські НПЗ переробили 2 млн. 625,2 тис. тонн нафти, що на 29,4% більше, ніж у січні-березні 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році поставки нафти на українські НПЗ скоротилися на 19%, порівняно з 2007 роком, до 10 млн. 213,2 тис. тонн. У т.ч. було поставлено 3645,5 тис. тонн – власного видобутку (35,7% від загального обсягу поставок), 6567,7 тис. тонн імпортовано (відповідно – 64,3%), зокрема: 6182,5 тис. тонн – із Росії (60,5%), 280,1 тис. тонн - з Іраку (2,7%) і 105,1 тис. тонн – із Білорусі (1,1%).

У 2008 році українські НПЗ переробили 10 млн. 482,8 тис. тонн нафти, що на 24,1% менше, ніж у 2007 році.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.