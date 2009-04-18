На Великдень через кордон з Росією можна ходити пішки

У Сумській області, враховуючи родинні та дружні зв’язки жителів прикордонних районів Сумщини і Білгородської, Курської, Брянської областей Російської Федерації, у період Великодніх свят 18, 19 та 20 квітня здійснюватиметься спрощений пропуск через державний кордон жителів прикордоння.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Сумського прикордонного загону.

Пропуск осіб через державний кордон України здійснюватиметься в період з 08.00 до 18.00 у пішому порядку, без вантажу та за наявністю внутрішніх паспортів громадян України або Російської Федерації з реєстрацією за місцем проживання у прикордонних районах.