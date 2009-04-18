Україна втрачає позиції на Дунаї

Стрімкий розвиток молдавської портової інфраструктури і відсутність належного фінансування українських транспортних проектів призводить до того, що Україна втрачає торгові позиції на Дунаї, пише в статті для тижневика «Дзеркало тижня» перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

«Поволі, але вірно наша країна втрачає свої позиції на Дунаї, а в перспективі - і в Чорноморському регіоні. Адже зовсім недавно Україна цілком небезпідставно робила заявку на регіональне лідерство в Причорномор`ї», - переконаний народний депутат.

Причину цього він вбачає у швидкому розвитку портового комплексу Молдови Джурджулешти.

«Завдяки портовому комплексу Джурджулешти Молдова отримала вихід до моря, - констатує С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ. - Спочатку було введено в експлуатацію нафтовий термінал, нещодавно відкрито перший пасажирський порт. Очікується, що найближчим часом розпочне роботу зерновий термінал».

За його словами, влада Молдови збирається й надалі швидкими темпами розвивати транспортну інфраструктуру в даному регіоні.

«Молдавська сторона також заявляє, що надалі необхідно вживати заходів із розвитку інфраструктури, пов`язаної з роботою порту. Зокрема, мають бути збудовані автомагістраль, яка сполучить Джурджулешти з усією країною, а також аеропорт і промисловий парк», - повідомив С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

Водночас, за словами депутата, українські порти зазнають не тільки тиску з боку нового конкурента, а й проблеми з транспортною інфраструктурою.

«А українські порти, крім появи нового конкурента, отримали проблему надійного транспортного сполучення. Молдова продовжує демонструвати небажання йти на поступки Україні в питанні передачі в українську власність земельної ділянки під автомобільною дорогою Одеса - Рені в районі села Паланка», - наголосив він.

При цьому українська влада робить вкрай мало для поліпшення ситуації, переконаний депутат.

«Комплексною програмою розвитку українського Придунав`я передбачалося будівництво цієї автомагістралі в обхід молдавської території. Але фінансування програми було згорнуто в 2005 році, - нагадав С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ. - Указом Президента України від 15 січня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо розвитку південно-західної частини Одеської області» також планувалося створення цієї автотраси, але, на жаль, за рік було зроблено вкрай мало».