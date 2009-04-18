У Криму в ДТП загинули двоє людей
11:56, 18 квітня 2009Суспільство
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Автівка врізалася в тролейбусну опору
Сьогодні о 2.00 поблизу села Малий Маяк Алуштинського району Криму, на автодорозі Алушта - Ялта, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з тролейбусною опорою.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє осіб. Ще троє осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані. На місці працювала опергрупа Головного управління МНС України в АРК.
Всього за добу на території України зареєстровано 119 ДТП, у яких загинули 14 і травмовані 128 осіб.
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