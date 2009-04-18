Ющенко і Тимошенко: без минулого немає майбутнього

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕКО привітали працівників пам`яткоохоронної справи України з нагоди Дня пам`яток історії та культури.

Як ідеться у вітанні В.ЮЩЕНКА, текст якого розміщено на його офіційному сайті, “пам`ятки культурної спадщини – це згадки про життя нашого народу, безцінні свідки духовності й національної свідомості попередніх поколінь. Тому дбайливе ставлення до історико-культурного надбання, спроможність зберегти багатовікову спадщину є не лише виявом поваги до наших попередників, а й показником культури і цивілізованості держави, її місця у світовій спільноті”.

Президент висловив вдячність “усім хранителям неоціненного спадку за подвижницьку працю та відданість благородній справі оберігання культурних здобутків української нації”.

У розміщеному на Урядовому порталі привітанні Ю.ТИМОШЕНКО зазначається: “Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем пам’яток історії та культури та Міжнародним днем пам’яток і визначних місць.

На вас покладена відповідальна місія – забезпечити охорону та вивчення національних шедеврів. Ви робите дуже важливу справу –зберігаєте для майбутніх поколінь безцінні скарби, якими є пам’ятки культури.

Знаю, що без минулого немає майбутнього, тому збереження культурної спадщини нашого народу і надалі належатиме до пріоритетних напрямів гуманітарної політики держави”.

Прем’єр-міністр висловила переконання, що “ваш високий професіоналізм, невтомна праця та відданість справі стануть надійною запорукою збереження самобутнього культурного надбання нашої держави”.