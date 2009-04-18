Ющенко і Тимошенко: без минулого немає майбутнього

13:47, 18 квітня 2009
Суспільство
2131 0

Привітання з професійним святом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕКО привітали працівників пам`яткоохоронної справи України з нагоди Дня пам`яток історії та культури.

Як ідеться у вітанні В.ЮЩЕНКА, текст якого розміщено на його офіційному сайті, “пам`ятки культурної спадщини – це згадки про життя нашого народу, безцінні свідки духовності й національної свідомості попередніх поколінь. Тому дбайливе ставлення до історико-культурного надбання, спроможність зберегти багатовікову спадщину є не лише виявом поваги до наших попередників, а й показником культури і цивілізованості держави, її місця у світовій спільноті”.

Президент висловив вдячність “усім хранителям неоціненного спадку за подвижницьку працю та відданість благородній справі оберігання культурних здобутків української нації”.

У розміщеному на Урядовому порталі привітанні Ю.ТИМОШЕНКО зазначається: “Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем пам’яток історії та культури та Міжнародним днем пам’яток і визначних місць.

На вас покладена відповідальна місія – забезпечити охорону та вивчення національних шедеврів. Ви робите дуже важливу справу –зберігаєте для майбутніх поколінь безцінні скарби, якими є пам’ятки культури.

Знаю, що без минулого немає майбутнього, тому збереження культурної спадщини нашого народу і надалі належатиме до пріоритетних напрямів гуманітарної політики держави”.

Прем’єр-міністр висловила переконання, що “ваш високий професіоналізм, невтомна праця та відданість справі стануть надійною запорукою збереження самобутнього культурного надбання нашої держави”.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter