Погода на 19 квітня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці у північній частині та в західних областях, вдень на решті території невеликі короткочасні дощі, місцями грози, у східних областях помірні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується переважно північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура у північній частині та у західних областях (окрім Закарпаття) вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°, у східних областях 8-13° тепла.

У Київській області у неділю вночі та вранці очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вночі та вранці пориви 15-18м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9-14° тепла. У Києві вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°.