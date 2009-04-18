Сомалійські пірати захопили бельгійське судно
15:49, 18 квітня 2009Суспільство
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... з 10 членами екіпажу
Кризовий центр бельгійського уряду повідомив про захоплення бельгійського судна сомалійським піратами.
Судно-землечерпалка з 10 членами екіпажу на борту (серед них двоє бельгійців) подало сигнал лиха сьогодні вранці у суботу, коли воно перебувало за 600 км від узбережжя Сомалі, прямуючи на Сейшели.
Відтоді зв`язатися з судном не вдається, а знімки з супутника показують, що воно не рухається, зазначає Reuters .
Корабель Pompei належить компанії Jan de Nul.
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