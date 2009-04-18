Сомалійські пірати захопили бельгійське судно

Кризовий центр бельгійського уряду повідомив про захоплення бельгійського судна сомалійським піратами.

Судно-землечерпалка з 10 членами екіпажу на борту (серед них двоє бельгійців) подало сигнал лиха сьогодні вранці у суботу, коли воно перебувало за 600 км від узбережжя Сомалі, прямуючи на Сейшели.

Відтоді зв`язатися з судном не вдається, а знімки з супутника показують, що воно не рухається, зазначає Reuters .

Корабель Pompei належить компанії Jan de Nul.