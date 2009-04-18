Керівник агрофірми віддав спірний храм Київському патріархатові

Прес-секретар Сумської єпархії УПЦ МП отець МАКСИМ (ДЕНИСЕНКО) заявляє, що в селі Беєво Липоводолинського району Сумської області 17 квітня було захоплено храм Української православної церкви МП – Спасо-Преображенської церкви.

Як повідомив він кореспондентові УНІАН, «у Страсну седмицю представниками УПЦ Київського патріархату було проведено чергове захоплення православного храму. У п`ятницю в селі Беєво Липоводолинського району вони вчинили блюзнірське захоплення Спасо-Преображенської церкви, зачинилися в храмі і не допускали туди православних для здійснення богослужінь».

За його словами, Спасо-Преображенську церкву було збудовано за участю місцевої агрофірми, керівником якої є Іван САЛО. У цьому селі також офіційно зареєстрована громада УПЦ МП.

«У зв`язку з тим, що настоятель храму тривалий час серйозно хворіє і перебуває в лікарні, правлячий архієрей Сумської єпархії єпископ Сумський і Охтирський ЄВЛОГІЙ, щоб не зірвати тут святкування Великодня, направив до Беєва нового настоятеля. Проте, скориставшись цією ситуацією, представники УПЦ КП самостійно зайшли до церкви і зачинилися в ній. Таким чином, вони зірвали проведення вечірньої служби», - відзначив отець МАКСИМ.

Після цього, за його словами, навколо храму виникло протистояння, яке мало не переросло в силовий конфлікт. Щоб цього уникнути, було прийнято рішення приміщення опечатати, що й було зроблено близько 22.30 у п`ятницю.

Сьогодні вранці, за словами прес-секретаря Сумської єпархії, представники обох сторін для вирішення конфлікту зібралися в кабінеті керівника агрофірми.

«Проте він (І.САЛО – УНІАН) вирішив віддати храм представникам Київського патріархату. Це рішення ми вважаємо незаконним, оскільки в Беєво громада УПЦ КП не зареєстрована і не має тут парафіян. Правлячий архієрей Сумської єпархії направив телеграму голові Сумської облдержадміністрації Миколі ЛАВРИКУ, в якій висловив протест у зв`язку з гоніннями на православних християн села Беєва і мовчазним заступництвом беззаконників з боку державної влади», – наголосив отець МАКСИМ.

При цьому він нагадав, що «це захоплення – вже п`яте за останні місяці в Сумській області».

«На цьому ми не зупинимося і звертатимемося у всьому світі до всіх інстанцій. Подібні захоплення лежать на совісті і Президента України, оскільки йому вже не раз направляли наші телеграми, але жодної реакції не було. А поки що, зберігаючи мирні наміри на справедливе вирішення конфлікту, ми відслужимо Великоднє Богослужіння надворі біля дверей храму», - повідомив отець МАКСИМ.