Нелегальні іммігранти дедалі більше інтегруються в США

У США живуть приблизно 5,5 мільйона дітей нелегальних іммігрантів, пише USA Today. Як показало дослідження Pew Hispanic Center, приблизно 4 мільйони з цих дітей народилися на американській території і, отже, є громадянами США. Ситуація, коли нелегали інтегровані в американське суспільство, а їхні діти є американцями за правом народження, ускладнює роботу органів, відповідальних за боротьбу з незаконною імміграцією.

Pew Hispanic Center - один з підрозділів впливового дослідницького центру Pew. Згідно з новою доповіддю, нелегали більше, ніж раніше, розсіяні по території США, частіше мають власне господарство і живуть разом з подружжям і дітьми. Близько двох третин нелегалів - громадяни країн Латинської Америки, переважно мексиканці.

Нині нелегали складають 4 відсотки населення США і 5,4 відсотка робочої сили країни. Діти нелегалів становлять 6,8 відсотка загальної кількості учнів молодших і середніх класів. 73 відсотки цих дітей народилися в США: в 2003 році було 63 відсотки.

Попередні дослідження Pew показали, що кількість нелегалів в США зростала швидкими темпами в період з 1990 по 2006 рік, але потім стабілізувалося на рівні близько 12 мільйонів. Як стало відомо в квітні, президент Барак Обама має намір вже цього року зайнятися підготовкою реформи, спрямованої на легалізацію статусу іноземців, що незаконно перебувають у країні.

Лента.ру