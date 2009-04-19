Населення Кіровоградщини скоротилося

У січні-лютому 2009 року чисельність населення Кіровоградської області скоротилось на 1,5 тис. осіб і станом на 1 березня становила 1025,5 тис. осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

На сьогодні в області проживає 631,1 тис. міських жителів (61,5%) і 394,4 тис. селян (38,5%).

Найвищими темпи скорочення чисельності населення були у Світловодському (0,47%), Вільшанському (0,42%) та Бобринецькому (0,34%) районах (середній обласний показник – 0,15%).

Перевищення числа померлих над числом народжених у січні–лютому спостерігалось в усіх районах області.

Водночас в 16 районах спостерігалося зростання народжуваності, найбільше – у Знам`янському районі (з 8,2 до 12,7 осіб на 1000 жителів).

Формування міграційної складової чисельності населення відбувалося внаслідок різниці між числом виїжджаючих та числом прибулих. Число прибулих в область на постійне проживання у розрахунку на 1000 жителів зменшилось з 9,7 до 8,5 особи, а вибулих – з 12,8 до 9,9 особи.

Міграційне скорочення населення у січні–лютому зафіксовано у 17 районах області.