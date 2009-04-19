Нульова ставка рефінансування для Європи неприйнятна

Голова Європейського ЦБ Жан-Клод Тріше виключив можливість зниження ключової процентної ставки до нуля. Виступаючи на прес-конференції в Токіо, глава ЄЦБ заявив, що для Європи "політика нульової облікової ставки є неприйнятною". Водночас Ж.-К.Тріше дав зрозуміти, що подальше зниження ставки можливе, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал France 24.

На своєму останньому засіданні ЄЦБ знизив базову ставку рефінансування на 0,25 процентного пункту до рекордного мінімуму - 1,25%. Проте деякі інвестори розцінили ці заходи як дуже обережні і виступили за радикальніше зниження ставки. Ж.-К.Тріше обіцяє, що на засіданні ради керівників ЄЦБ 7 травня ц.р. буде оголошено про нові "нестандартні" заходи з підтримки банківського сектора. Не виключено, що Європейський ЦБ, за прикладом Банку Японії і ФРС США, почне купувати корпоративні облігації на вторинному ринку. Про цю можливість наприкінці березня ц.р. заявив віце-президент ЄЦБ Лукас Пападемос.