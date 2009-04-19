У Талліні виділили зони під спорудження висотних будинків

Влада Талліна затвердили список 11 міських зон, в яких дозволено будувати будівлі, висота яких перевищує 45 метрів. Про це мовиться в повідомленні Міських зборів Талліна.

При виборі цих зон були враховані правила забудови історичного центру естонської столиці (Старе місто) і його охоронної зони.

Будувати висотні будинки дозволено в мікрорайонах Маакрі, Сосси, Тондіраба, Эндла, Киспекюла, Ярвевана, Ярве, Тонді, Сяезе, Хааберсті і Ситси.

Раніше агентство Regnum повідомляло, що власті Таліну в листопаді 2008 року схвалили проект будівництва 110-метрового хмарочоса в центрі міста поряд з висотними будівлями - баштами "Торнімяе", готелем "Олімпія" і головною будівлею банку SEB. Новий хмарочос стане шостою висотною будівлею в Таліні, що перевищує висоту в 80 метрів.

Ще кілька років тому в Таліні діяла негласна заборона на будівництво хмарочосів, які по висоті перевершували б церкву Олевісте (124 метри), зазначає "Недвижимость.ру". У 2006 році екс-мер Таліну Юрі Ратас заявив, що ніяких офіційних обмежень висоти будов в місті не немає. "Обмеження граничної висоти будівель, що зводяться, висотою церкви Ольовісте можна назвати своєрідним суспільним договором", - сказав він. Ратас відзначив, що якщо висотна будівля вписуватиметься в зовнішність міста, то дозвіл на його будівництво може бути виданий.

По первинному варіанту в Таліні було виділено чотири зони для висоток: район Маакрі (максимальна висота 130 метрів), Сосси (83 метри), Таллінн-вяйке (77 метрів) і Ярве (83 метри).