У Сумах проходить виставка «Писанковий Всесвіт»

У центрі «Відродження» Сумського палацу дітей та юнацтва проходить виставка «Писанковий Всесвіт», присвячена святу Світлого Христового Воскресіння.

Як передає кореспондент УНІАН, на виставці представлені близько двохсот великодніх писанок з різних районів Сумщини.

Автори робіт – представники клубу писанкарів при Сумському обласному осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Цього року клуб відзначає своє п`ятнадцятиріччя.

До Великодня на виставці пройшли майстер-класи від клубу писанкарів для всіх бажаючих.

Виставка триватиме до 30 квітня.