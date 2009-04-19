У Сумах проходить виставка «Писанковий Всесвіт»
14:59, 19 квітня 2009Суспільство
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Представлені близько двохсот писанок
У центрі «Відродження» Сумського палацу дітей та юнацтва проходить виставка «Писанковий Всесвіт», присвячена святу Світлого Христового Воскресіння.
Як передає кореспондент УНІАН, на виставці представлені близько двохсот великодніх писанок з різних районів Сумщини.
Автори робіт – представники клубу писанкарів при Сумському обласному осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Цього року клуб відзначає своє п`ятнадцятиріччя.
До Великодня на виставці пройшли майстер-класи від клубу писанкарів для всіх бажаючих.
Виставка триватиме до 30 квітня.
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