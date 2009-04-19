У Закарпатті бракують майже 50% хліба

У Закарпатті бракують майже 50% перевіреного хліба. Про це УНІАН повідомив начальник управління у справах захисту прав споживачів у Закарпатській області Віталій ТАНЧИНЕЦЬ.

За його словами, у І кварталі поточного року працівники управління споживзахисту перевірили 1,05 тонн хлібобулочних виробів, з яких забракували та зняли з реалізації 0,49 тонн, що становить 46,7% від перевіреної кількості.

Основними причинами бракування вже традиційно є реалізація хліба з відхиленням від встановленої маси, цих порушень чи не найбільше, стверджують в управлінні.

Найбільше проблем у Закарпатті виникає з різаним хлібом. «Ми знімаємо з реалізації доволі часто різаний хліб через те, що на ньому відсутнє маркування, нерідко на хлібобулочних виробах взагалі немає доступної інформації. І, що найприкріше, немає якраз відомостей про дату виготовлення та терміни реалізації різаного хліба», - уточнив В.ТАНЧИНЕЦЬ.

Доволі часто, за словами начальника управління, продають хліб з відхиленням від встановленої маси в супермаркетах Закарпатської області. Щоправда, весь цей хліб виготовлений приватними хлібопекарнями Ужгорода та Ужгородського району.