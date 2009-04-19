На Дніпропетровщині до Великодня випекли паску вагою 450 кілограмів

У місті Синельникове на Дніпропетровщині до Великодня випечено найвищу (1,9 метра) паску вагою 450 кг.

Як передає кореспондент УНІАН, на приготування кулінарного шедевру сім кухарів витратили 170 кг борошна, 75 кг цукру, 60 літрів молока, 750 яєць, 25 кг родзинок, 20 кг маргарину, 8,5 кг дріжжів, 1,7 кг солі, 0,5 кг ванілі, 2 кг декоративної присипки.

Рекорд найвищої у світі паски зафіксовано напередодні Великодня представником проекту «Книга рекордів Гіннеса України». За вагою зазначена паска визнана другою в світі.

Наразі велетенська паска виставлена у Свято-Миколаєвському соборі. Паскою частуватимуть прихожан храму. Автори рекордної паски сподіваються, що це буде не менше 4 тис. людей.