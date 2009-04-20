В Україну йде похолодання

Cиноптики прогнозують в Україні зниження температури повітря.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, зокрема, завтра, 21 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північний, 5-12 м/с, у східній частині, в Криму та Приазов"ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 1-6°, на Закарпатті та Південному узбережжі Криму 2-7° тепла; вдень в Україні 7-12° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 18°, на Закарпатті 17-22°.

У Києві та Київській області без опадів, вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура у Києві 1-3° тепла, вдень 8-10° тепла, по області вночі 0-5° тепла, на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 1-6°, вдень 7-12° тепла.