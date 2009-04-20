70% будівельних компаній у Росії - на межі банкрутства

Близько 70% будівельних компаній у Росії перебувають на межі банкрутства або є майже банкрутами.

Про це сказав сьогодні на засіданні круглого столу "Держава, будівельна індустрія та банківський сектор" віце-президент Асоціації будівельників Росії Володимир ПОНОМАРЬОВ, передає РІА «Новости».

"Близько 70% будівельних компаній у Росії перебувають у передбанкрутному стані або є майже банкрутами. І хоча окремі компанії змогли реструктуризувати свої кредити, абсолютно очевидно, що в середині цього року буде нова хвиля проблем з погашенням забудовниками своєї заборгованості перед банками - адже розплачуватися їм за кредитами нічим ", - заявив він.

За словами В.ПОНОМАРЬОВА, нова хвиля кризи на будівельному ринку (Росії) в середині цього року виникне через те, що зараз у компаній різко впали продажі. "І незважаючи на те, що зараз вони вже пішли вгору, ціни на житло вже значно опустилися порівняно з докризовим часом, причому й офіційні, і неофіційні", - наголосив віце-президент АБР. Він додав, що зараз багато будівельних компаній не знижують офіційних цін, але в процесі переговорів все одно готові давати 40-50% знижки. "Ситуація на будівельному ринку дуже погана, і тих заходів, які держава вже вживає для порятунку галузі, недостатньо. Я вважаю, що потрібно підтримувати не будівельні компанії, а споживачів, тобто викуповувати житло економ-класу за справедливими цінами", - підсумував В.ПОНОМАРЬОВ.