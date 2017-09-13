"Йшла бійня не на життя, а на смерть": ONUKA розповіла про "кровожерливий" відбір на Євробачення-2017

Український відбірковий конкурс на Євробачення-2017 був дуже кровожерливий, однак переможця обрали абсолютно справедливо. Про це заявила солістка групи ONUKA Ната Жижченко, яка була хедлайнером на фіналі пісенного конкурсу в Києві.

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"Український національний відбір на Євробачення був дуже кровожерливий: йшла бійка не на життя, а на смерть. Переможця обрали абсолютно справедливо - це не проплачена тема", - цитує співачку білоруське видання "Хартія 97".

Українська співачка зізналася, що ніколи не хотіла стати учасником конкурсу.

"Цей конкурс сам знайшов мене як музичного гостя. Це був найкращий варіант: у нас не було рамок за жанрами, кількості людей на сцені, поправок організаторів - ми просто зробили свою програму. Все пройшло дуже класно", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, на Євробаченні-2017 Україну представляв рок-гурт O.Torvald, музиканти з піснею Time зайняли 24 місце з 26.