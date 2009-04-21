Курси купівлі-продажу готівкових валют в українських банках

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,03 грн., продають – по 8,09 грн. Порівняно з 20 квітня, курс купівлі-продажу американської валюти трохи підвищився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,90-8,0701 грн., з продажу – 8,07-8,12 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,37 грн., на 1,2% дешевше, аніж учора, продають – по 10,66 грн., на 0,6% дорожче. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,30-10,55 грн., з продажу – в межах 10,52-11,00 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 6,4%, порівняно з 20 квітня, і становить у середньому 0,2217 грн., продажу – підвищився на 1,1% – до 0,2456 грн. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,195-0,235 грн., щодо продажу – 0,236-0,26 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 8,04 грн., продають – по 8,10 грн. (курси трохи підвищилися від учора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,42 грн., на 0,9% дешевше, аніж 20 квітня, продажу – 10,66 грн., на 0,6% дешевше.

Курс купівлі російського рубля в середньому в київських банках знизився на 1,3%, порівняно з 20 квітня, і становить 0,2207 грн., продажу – трохи знизився – до 0,2486 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,95/8,05 грн., євро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,15 грн., євро – 10,15/10,80 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,00/8,12 грн., євро – 10,4010,75 грн., рубель – 0,198/0,26 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 21 квітня, становить 7,70, до євро – 10,05466, до російського рубля – 0,23007.