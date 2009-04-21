Ющенко вважає обгрунтованими скарги потерпілих від повені

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає можновладців зробити уроки із стихійного лиха 2008 року в Західній Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на нараді в Івано-Франківській ОДА з питань стану реалізації заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року на території Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей.

Президент поставив перед керівниками цих областей завдання - здійснити інвентаризацію зроблених робіт після стихії.

В.ЮЩЕНКО наголосив на здійсненні якісної роботи і чіткого реагування на претензії людей, які ще й досі надходять. Глава держави зобов’язав голів ОДА зробити цю роботу протягом 30 днів.

В.ЮЩЕНКО на 2009 рік поставив перед керівниками областей завдання повністю відновити зруйновану інфраструктуру і здійснити заходи щодо попередження подібних природних катастроф в майбутньому.

На нараді він повідомив, що повністю виплачена матеріальна допомога сім’ям загиблих. За його словами, це 1 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО вважає, що є досі багато скарг від людей на виконані роботи і присвоєння категорійності. «Вони повністю обґрунтовані», - додав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, відновлено 30% зруйнованих і пошкоджених доріг, 42% зруйнованих і 15% пошкоджених мостів, 15% зруйнованих та 20% пошкоджених берегоукріплень.

Незавершено роботи з відновлення соціально-побутової сфери.

Глава держави особливий акцент зробив на контролі за використанням виділених коштів на ліквідацію наслідків стихії.

«Є порушення. Це неетично і аморально. Є справи, які заслуговують ретельної уваги прокуратури», - сказав він.

За його словами, на сьогодні Генпрокуратурою порушено 172 кримінальні справи за фактами порушень на суму 28,5 млн. грн.

В.ЮЩЕНКО назвав черговим уроком стихії неефективну і неадекватну систему оповіщення. Він вважає, аби вона працювала ефективно, то не було би стільки людських жертв.