Львівські таксисти контролюватимуть ремонт на вулицях міста

Міська влада Львова звернулася із дорученням до таксистів інформувати про ситуацію на вулицях міста на прямі номери «гарячої лінії» міського голови та диспетчерської служби міськради.

Як повідомили УНІАН у Центральній міській диспетчерській службі Львова, «у співпраці з асоціацією «Львівське таксі», таксистам, фактично, доручено контролювати проведення ремонтних робіт на вулицях Львова, це може бути інформація про те, на якій ділянці робітники влаштовують масові перекури замість роботи, а на якій частині дороги роботи ведуться з порушенням вимог техніки безпеки під час проведення ремонтно-будівельних робіт і т.п.»

Як повідомив УНІАН начальник управління транспорту та зв’язку Львівської міської ради Микола ШКУРГАН, «відповідні структурні підрозділи оперативно реагують на всі повідомлення водіїв таксі».

Керівництво Львова сподівається, що дана ініціатива сприятиме більш якісному та вчасному проведенню ремонтних робіт на вулицях Львова до Євро-2012, а також поліпшенню ситуації на дорогах міста в цілому.