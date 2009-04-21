Як знизилася вартість землі в передмісті Києва

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 13 до 19 квітня ц.р. знизилася на 1,57% або 63 дол. США, – до 3945 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період вартість земельних ділянок знизилася в Києво-Святошинському районі на 0,86% (56 дол.) – до 6433 дол./сотка, Обухівському – на 1,49% (72 дол.) – до 4739 дол./сотка, Бориспільському – на 2,44% (102 дол.) – до 4077 дол./сотка, Броварському – на 2,84% (90 дол.) – до 3087 дол./сотка, Васильківському – на 1,75% (46 дол.) – до 2590 дол./сотка, Вишгородському – на 2,03% (63 дол.) – до 3036 дол./сотка, Кагарликському – на 1,30% (19 дол.) – до 1426 дол./сотка, Макарівському – на 0,32% (6 дол.) – до 1809 дол./сотка; Бородянському – на 1,95% (37 дол.) – до 1858 дол./сотка; Фастівському – на 1,28% (15 дол.) – до 1178 дол./сотка та Баришівському районі – на 1,53% (17 дол.) – до 1086 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж об`єктів в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі – 14%, Бориспільському – 12%, Васильківському – 12%, Києво-Святошинському – 12%, Броварському – 13%, Обухівському – 7%, Бородянському – 7%, Вишгородському – 9%, Кагарликському – 5%, Баришівському – 4%, Фастівському – 5%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в першому кварталі ц.р. знизилася на 20,13%, або 1041 дол., – до 4132 дол. за сотку; 2008 року – на 11,78% (691 дол.) – до 5173 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та коттеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.