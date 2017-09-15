Нічийні мігранти: нелегали застрягли на поромі, який курсує між Одесою та Стамбулом
12:28, 15 вересня 2017Суспільство
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Залишитись в Україні мігранти бажання не висловили.
Мігранти погрожують самогубствами / скріншот
На поромі, який курсує між Одесою та Стамбулом застрягли 12 мігрантів, який обидві держави відмовляються прийняти, йдеться у сюжеті ТСН.
У зв’язку із тим, що зійти на берег мігрантам не дозволяють, вони фактично застрягли на поромі. Прикордонники повідомили, що провели з мігрантами співбесіди, однак ті бажання залишитися в Україні не висловили.
Судно належить данській компанії. Самих мігрантів тримають у каютах, бо вони агресивні і погрожують самогубствами.
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Данські дипломати почали переговори із Україною та Туреччиною, щоб знайти для мігрантів новий дім.
12 мігрантів з Африки застрягли на поромі, що курсує між Одесою та Стамбулом
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