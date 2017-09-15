На Житомирщині завершуються антитерористичні навчання

З 13 по 15 вересня на Житомирщині проходять навчання, організовані Координаційною групою Антитерористичного центру при Управлінні служби безпеки України у Житомирській області.

Про це УНІАН повідомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.

До участі у навчаннях залучені поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, прикордонники, військовослужбовці Збройних Сил України, органи влади.

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«На сьогодні такі навчання є не просто плановими, а необхідністю. Адже для виконання антитерористичних робіт необхідна злагодженість усіх структур, уміння діяти швидко та максимально точно, аби зберегти життя людей. Тренування відбуваються в умовах максимально наближених до реальних», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута, який також долучився до тренувань.

Нагадаємо, метою навчань є знешкодження вибухових пристроїв у місцях масового перебування людей, поблизу військових та інших потенційно небезпечних об’єктів. Крім того, у регіоні пройшли заходи щодо виявлення умовних терористів, а також перевірялась готовність сил та засобів до ліквідації наслідків ймовірного диверсійного акту.