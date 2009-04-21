Міністр: заборгованість із зарплати зростає в приватному секторі

Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати станом на 10 квітня ц.р. становила майже 800 млн. грн. Основні боржники – підприємства Міністерства промислової політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА сьогодні під час брифінгу.

За її словами, найбільшу заборгованість із зарплати зафіксовано в Донецьку, Києві та в Харківській області.

Борги на економічно активних приватних підприємствах станом на 10 квітня 2009 р. становили 490,7 млн. грн., а загальна сума заборгованості перед працівниками приватного сектору – більш як 1 млрд. грн., що становить 70% усієї заборгованості із заробітної плати.

Міністр зазначила, що загалом заборгованість із зарплати на державних підприємствах знижується, проте збільшується – у приватному секторі.