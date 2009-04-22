Світові ціни на нафту змінилися незначно
01:05, 22 квітня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 21 квітня на провідних нафтових біржах змінилися різноспрямовано.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 49,82 (-0,04) дол./бар. (з постачанням у червні);
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 46,51 (+0,63) дол./бар. (з постачанням у травні).
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