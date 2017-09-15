Чоловік у бігах і жодних контактів з колегами: ЗМІ дізналися подробиці останніх років життя екс-солістки гурту "Банд'Эрос"

Екс-солістка відомої російської групи "Банд'Эрос" Рада Зміхновська, яка 14 вересня померла в США, майже не спілкувалася з колишніми колегами і приховувала інформацію про себе. Менеджер групи заперечує, що покійна і музиканти спілкувалися.

Як пише ДНИ.ру, здоров'я співачки підірвала втеча чоловіка з Росії. З Олександром Зміхновським вони одружилися ще в студентські роки, Рада допомагала йому з бізнесом — не завжди чесним. Піком успіху Зміхновського стала посада генерального директора "Оборонэнергосбыта". Але коли діяльністю компанії зацікавилася поліція, чоловік Ради, за чутками, втік.

Читайте такожСмерть солістки гурту "Банд'Эрос": колеги розповіли подробиці трагедії

ЗМІ відзначають, що Олександр, якого заочно заарештували за обвинуваченням в особливо великому шахрайстві, залишив країну і сховався в Туреччині. Слідчі органи йому інкримінували розкрадання майже 450 мільйонів рублів. Для погашення збитків у справі через суд було заарештовано його будинок та дві квартири.

Нагадаємо, гурт "Банд'Эрос" утворився в Москві на початку 2005 року. До її складу входили Батішта, Рада і Наташа, Ігор і Руслан. Наступного року команда завоювала популярність. Однак на піку популярності Рада Зміхновська покинула гурт. Нібито з особистих причин – Рада чекала на дитину. Невідомо, чи народила вона.