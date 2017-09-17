Гундич вважає за потрібне прискорити темпи виконання робіт на об'єктах, що ремонтуються за кошти ДФРР та обласного бюджету

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич вважає за потрібне прискорити темпи виконання робіт, що ремонтуються за кошти ДФРР та обласного бюджету. Про це Гундич написав у себе на сторінці в Фейсбук.

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Він повідомив, що завтра, 18 вересня, планує говорити про це з підрядниками, які працюють на вказаних об'єктах.

«В понеділок матиму серйозну розмову з підрядниками, які працюють на об’єктах, що ремонтуються за кошти ДФРР та обласного бюджету. Передусім, це стосується тих, які виконують роботи по Центру вертебрології, басейну «Авангард», стадіону «Полісся», Гришковецькій гімназії, Радомишльській школі, Коростенській гімназії, які я сьогодні перевірив.

Об’єктивно: на кожному з цих об’єктів працюють бригади навіть у суботній вихідний день. Але, вважаю, кількість працівників має становити не по 5-9, а в рази більше. І з темпами буде порядок.

Беру на особистий контроль кожен із об’єктів ДФРР, турне по яких влаштовуватиму щосуботи. Маємо підходити до всього по-господарськи, і доки погода дозволяє, завершити всі зовнішні роботи, а з холодами перейти на внутрішні», - йдеться у повідомленні.