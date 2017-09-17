Вперше за десять років санітарний вертоліт з пацієнтом приземлився на даху Інституту серця (фото, відео)

Сьогодні, 17 вересня, вертоліт ДСНС України здійснив посадку на даху столичного Інституту серця. На борту знаходилася 8-річна Поліна з Маріуполя. У дівчинки важка хвороба серця, яка потребує негайного лікування, повідомляє прес-служба відомства.

За словами директора Інституту серця, лікаря-кардіохірурга Бориса Тодурова, на вертолітний майданчик закладу вперше за десять років здійснена посадка авіаційної техніки з важкою пацієнткою на борту.

«Дуже багато часу йде на те, щоб перевезти в наш інститут тяжкохворих пацієнтів наземним транспортом. Завдяки можливості використовувати авіацію і завдяки тому, що є така техніка у нас в Україні - ми можемо врятувати безліч життів, для яких час має вирішальне значення», - зазначив Тодуров.

У ДСНС додали, що зараз стан дівчинки важкий, вона знаходиться в комі. «Поки рано прогнозувати, як складеться її доля. Однак той факт, що за десять років вдалося змінити спосіб перевезення пацієнтів до Інституту серця в Києві за допомогою авіаційної техніки, дасть можливість лікарям врятувати більшу кількість життів», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, професійне свято – День рятувальника.