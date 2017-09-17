Гройсман привітав рятувальників з професійним святом

11:35, 17 вересня 2017
Суспільство
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Особливу подяку прем’єр висловив рятувальникам на сході країни, які, ризикуючи життям та здоров’ям, ліквідують наслідки ворожих обстрілів.

фото УНІАН

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітав рятувальників з нагоди професійного свята — Дня рятувальника.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Професія рятувальника є однією з найвідповідальніших, найнебезпечніших та водночас найпочесніших. Сильні, мужні, рішучі, надійні та відважні — це перелік основних рис характеру українських рятувальників, які першими йдуть на допомогу нашим громадянам у скрутну хвилину. В екстремальній ситуації за лічені секунди вам доводиться приймати відповідальні рішення, від яких залежить своєчасне надання допомоги, збереження здоров’я, а часто й життя людей», - цитує прес-служба прем’єра.

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Гройсман наголосив, що завдяки фаховій підготовці, оперативності, досвіду та високому кадровому потенціалу Державна служба України з надзвичайних ситуацій гідно виконує поставлені завдання.

Особливу подяку прем’єр висловив рятувальникам на сході країни, які, ризикуючи життям та здоров’ям, ліквідують наслідки ворожих обстрілів.

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Теги: #Володимир Гройсман#день рятувальника#привітання з Днем рятувальника