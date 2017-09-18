В Одесі тривають пошуки зниклої під час пожежі в таборі дівчинки (відео)

В Одесі тривають пошуки зниклої під час пожежі в таборі 12-річної Сніжани Арпентій.

Як йдеться в сюжеті ТСН, дівчинка відпочивала у таборі "Вікторія" і жила саме у тому корпусі, який вщент згорів у суботу. Попри те, що в поліції оголосили, що знайшли рештки третього тіла, батьки не вірять, що це їхня дитина і самостійно організували пошуки.

Тим часом слідчі прокуратури Одещини розпочали розслідування за фактами службової недбалості.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули троє дітей, ще двоє - госпіталізовані. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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Правоохоронці затримали директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталю Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру.