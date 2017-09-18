Голова Житомирської ОДА Гундич щотижня перевірятиме, як ведеться ремонт та реконструкція об’єктів за кошти ДФРР

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич щотижня перевірятиме, як ведеться ремонт та реконструкція об’єктів за кошти ДФРР. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, голова облдержадміністрації посилив контроль за тим, як здійснюється ремонт та відновлення об’єктів, що фінансуються за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів.«Кожен із об’єктів ДФРР голова ОДА бере на особистий контроль і щосуботи влаштовуватиме перевірку підрядникам»,- йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що цього року 34 проекти на Житомирщині реалізуються за підтримки ДФРР та за сприяння Мінрегіонбуду.

Як повідомляв УНІАН, Гундич вважає за потрібне прискорити темпи виконання робіт, що ремонтуються за кошти ДФРР та обласного бюджету.