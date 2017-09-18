Алла Пугачова нарядила свого 4-річного сина у військову форму (відео)

Алла Пугачова і Максим Галкін рівно чотири роки тому стали батьками.

Зіркова сім'я відзначає день народження своїх дітей - Гаррі і Лізи.

«З Днем народження, дітки! Щастя моєму 4 роки!» - привітала дітей російська співачка в соцмережі.

Читайте також"Навіть за материнськими не зверталася": влада РФ відреагувала на скаргу Алли Пугачової про "маленьку" пенсію

Також співачка опублікувала кілька відеороликів, на одному з яких її син Гаррі у військовій формі.

«Ну, коли ж гості приїдуть, а?» - запитує маму хлопчик.

«Як тобі йде форма! Ух, ти який солдат, десантник!» - зазначила співачка.

Як повідомляв УНІАН, у Росії торгують дитячими ліжками у вигляді зенітно-ракетного комплексу "Бук". В описі товару вказується, що при покупці власник отримає номерний знак з ім'ям дитини, а серед додаткових опцій є можливість вибрати "Ракету" - основу для ліжка, яка піднімається. Можливо, Гаррі сьогодні отримає схожий подарунок.