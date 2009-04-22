Погляди Ющенка формувалися в "епоху Пугачової"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО хотів би, аби в Україні було більше співаків схожих на Аллу ПУГАЧОВУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що належить до того покоління людей, погляди яких формувались, в тому числі і на творчості А.ПУГАЧОВОЇ.

«Це талановита співачка, яка зробила колосальний внесок в розвиток культури своєї країни. Її творчість мала вплив і на інші країни», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що дуже шанує цю співачку, шанує те, що вона робить для розвитку російської культури.

«Дай Бог, щоб в Україні було більше таких зірок, людей такого калібру, які б так натхненно і віддано працювали на національну українську культуру», - сказав В.ЮЩЕНКО.