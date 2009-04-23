Газпром залишать біля кордону України

Європарламент схвалив учора так званий "Третій енергетичний пакет" – план лібералізації енергетичного ринку Європи. Він повністю узгоджується з Брюссельською декларацією про модернізацію української ГТС, реалізація якої може привести до того, що "Газпрому" доведеться продавати газ на кордоні з Україною, пише Коммерсантъ-Україна.

Європарламент на вчорашньому засіданні в Страсбурзі абсолютною більшістю схвалив у другому читанні запропонований Єврокомісією "Третій енергетичний пакет". Тепер, щоб правила вступили в силу, потрібно, щоб їх схвалила Рада міністрів ЄС. За інформацією джерела Ъ в Єврокомісії, ймовірність цього достатньо велика – в цьому випадку схвалення в третьому читанні вже не знадобиться.

"Третій пакет", запропонований Єврокомісією ще в 2007 році, передбачає, що компанії–продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це приводить до штучного підвищення цін. Ініціаторами вимог були невеликі компанії-трейдери, які заявляли, що крупні енергоконцерни перешкоджають їх доступу до розподільних мереж. Тоді європейські антимонопольні органи зажадали від німецьких енергокомпаній RWE і E.ON продати свої розподільні мережі. Але Париж і Берлін виступили категорично проти, і решта країн ЄС погодилася на компроміс – мережі і трейдерські структури можуть залишатися у власності одного власника, але під спостереженням незалежного регулятора.

Прийнятий учора документ описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Кожній з країн ЄС надається на вибір одна з трьох схем. Перший варіант припускає примусове розділення власності вертикально інтегрованих холдингів: енергетичні компанії повинні продати свої транспортні мережі незалежному операторові і не зможуть мати в ньому контрольного пакету. Другий варіант дозволяє добувним компаніям залишатися власником транспортних мереж. Проте управлінням мережею в цьому випадку повинен займатися спеціально створений "незалежний оператор системи". Третій варіант також припускає збереження вертикально інтегрованих корпорацій, але їх діяльність контролюватиме спеціальний "наглядовий орган". На впровадження цих правил європейським країнам надається 3,5 року.

Окремо в документі прописано, що ці правила повинні застосовуватися не тільки до європейських компаній, але і до фірм з третіх країн, що працюють в ЄС. У "Третьому пакеті" наголошується, що влада кожної з європейських країн може відмовити компанії в праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розділення видобутку і транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС. Плановану в ЄС лібералізацію в російському "Газпромі" завжди описували мало не як катастрофу – заступник голови правління компанії Олександр Медведєв не раз говорив, що вона зруйнує діючу схему постачань. Вчора в "Газпромі" від коментарів відмовилися.

Очевидно, що першим місцем, де буде на практиці випробувана нова європейська система, стане Україна. Брюссельська декларація про модернізацію української ГТС, підписана прем`єром Юлією Тимошенко і главою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу, повністю відповідає духу і букві "Третього пакету". Якщо ГТС буде передана під управління одному з європейських національних операторів, можливість для чого передбачена в угоді, "Газпрому" доведеться продавати весь газ на кордоні Росії з Україною і далі контролювати його рух він вже не зможе. "Але, що б не вирішив Європарламент або Україна, головне питання – що робитиме Росія, - відзначає радник прем`єра з енергетичних питань Олександр Гудима.– Зараз альтернативного `Газпрому` постачальника газу Європа не має".