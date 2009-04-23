Довкола Чорнобильської зони створять інтернет-центри

ООН створить в Україні міжнародну науково-інформаційну мережу з питань Чорнобиля.

Як передає «Німецька хвиля», в українських селах довкола Чорнобильської зони будуть створені інтернет-центри для інформування людей про екологічну ситуацію на їхній території. Цей проект анонсував ООН напередодні чергової річниці катастрофи.

Фінансуватиме створення міжнародної науково-інформаційної мережі з питань Чорнобиля Фонд людської безпеки ООН, куди входять Японія, Таїланд та Словенія. На її функціонування виділено 2,5 млн. доларів. Протягом трьох років в населених пунктах, які знаходяться неподалік від Чорнобиля, мають з’явитися сучасні ресурсні центри. В них працюватиме переважно сільська молодь, зазначила спеціаліст Чорнобильської програми відродження та розвитку Програми Розвитку ООН ПРООН) Дзвінка КАЧУР.

Експерт відзначила дуже низький рівень поінформованості про катастрофу 1986 року та існування як в Україні, так і за її межами стереотипів. «Дуже багато туристів називають села, які знаходяться поруч з Києвом, чорнобильськими територіями. Але зараз там немає перевищення радіації, і вони є цікавими для туризму та спеціальних економічних зон»,- сказала Д.КАЧУР.

Передусім Д.КАЧУР пропонує називати подібні території не чорнобильськими, а поліськими, і далі займатися поширенням достовірної інформації про ці населенні пункти через інтернет. Наразі вже створено 8 спеціалізованих сільських сайтів. На них люди розповідають про своє життя там і в режимі онлайн дізнаються про екологічний стан своєї території.