Тимошенко дає на ремонт Андріївської церкви у Києві 10 мільйонів

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 10 мільйонів гривень на проведення аварійно-ремонтних робіт Андріївської церкви у Києві.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, відповідну постанову прийнято на засіданні Кабміну 22 квітня.

*** За оцінками експертів, на ремонт Андріївської церкви потрібно 25 млн. грн.