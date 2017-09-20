Землетрус у Мексиці: українське посольство підтримує оперативний зв'язок з рятувальниками
Посольство України у Мексиці нагадало нашим співгромадян свій контактний телефон.
Посольство України у Мексиці через землетрус підтримує оперативний зв'язок з рятувальними службами Мексики. Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.
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"Посольство України підтримує оперативний зв'язок з рятувальними службами Мексики. #КонсулПоруч+52155 1451 4776", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, внаслідок землетрусу магнітудою 7,1, що стався у Мексиці ввечері 19 вересня, загинули 226 людей.
Підземні поштовхи було зафіксовано о 18:14 за часом UTC (21:14 за київським). Осередок землетрусу залягав на глибині 50 км. Епіцентр поштовху знаходився за 58 км на північний захід від міста Пуебла-де-Сарагоса.
Після землетрусу у Мехіко було введено надзвичайний стан, призупинила свою роботу Мексиканська фондова біржа (BMV), друга за розміром у Латинській Америці.